«Дирекция ООПТ», специалисты Владимирского отделения СОПР и волонтеры мониторят редких птиц в...

«Дирекция ООПТ», специалисты Владимирского отделения СОПР и волонтеры мониторят редких птиц в Клязьминско-Лухском заказнике.Конец июля — это время завершения гнездового периода у большинства видов птиц.«… Нашей задачей было установить, насколько успешным было гнездование у краснокнижных видов, живущих на территории заказника...» - рассказывает Юлия Буянова,Так, было выяснено, что скопа успешно вывела двух птенцов, которые к моменту приезда специалистов уже вылетели из гнезда и находились в его окрестностях.Мама скопят была рядом с ними и, как и всегда, защищала от лишних внимательных глаз. А отец находился на рыбалке и, пока специалисты наблюдали за семейством, принес большую рыбу для своих детей.«… У совы-сплюшки, которая поселилась в одном из наших искусственных гнездовий, успешно вывелись, как минимум, два птенца. При этом, во время июньской проверки, в этом гнезде было 4 яйца. Что случилось еще с двумя птенцами неизвестно, но они могли покинуть гнездовье до нашего приезда и успеть хорошо спрятаться. Двух же найденных птенцов мы окольцевали, чтобы была возможность узнать их в будущем...» - продолжает рассказывать Юлия Буянова.Что касается чернозобой гагары, то, как и в предыдущие годы, птенцов и гнезда у найдено не было, что может говорить лишь о том, что данный вид птиц на территории нашего региона не гнездится. Этим птицам нравится проводить время «для самих себя» и не заводить потомство, делают вывод специалисты.У шипунов и малого подорлика также птенцы не обнаружились.«… Лебедь, по всей видимости, в этом году не гнездился вовсе, а у малого подорлика выводок погиб по неизвестным причинам...» - отмечает Юлия Буянова.На фото процесс кольцевания птенцов сплюшки.Авторы кадров: Юлия Буянова и Ольга СевостьяноваЧитайте также:Во Владимирской области волонтер-зоолог рассказала, как кольцует редких птиц и узнает зубров «в рога»https://vladtv.ru/society/140805/Как дятел может превратиться в змею? Удивительные факты от зоолога из Муромаhttps://vladtv.ru/society/143348/Удивительное рядом! «Детский сад на выгуле»: о дружбе зубрят и кабанят во Владимирской области рассказала зоолог Юлия Буяноваhttps://vladtv.ru/society/151377/Во Владимирской области достоверно зафиксировано 266 видов диких птицhttps://vladtv.ru/society/142094/