Председатель СК России затребовал повторный доклад по уголовному делу о ненадлежащих условиях...

Председатель СК России затребовал повторный доклад по уголовному делу о ненадлежащих условиях обучения детей в посёлке Балакирево.Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте» обратилась жительница посёлка Балакирево Владимирской области о закрытии местной школы.Напомним, в феврале прошлого года кровля здания начала протекать из-за обильных осадков на фоне длительного отсутствия капитального ремонта.Несмотря на то, что проведен тендер и выбран подрядчик, ремонтные работы в здании так и не были выполнены.Органы местного самоуправления приняли решение о прекращении работы общеобразовательного учреждения и переводе детей в другую школу при отсутствии в ней достаточного количества свободных мест.Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли.В данный момент СУ СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело, возбужденное по поручению Председателя СК России. Ранее А.И. Бастрыкин уже поручал представить по нему доклад.И вот, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин вновь затребовал у руководителя СУ СК России по Владимирской области Артема Александровичу Кулакова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области