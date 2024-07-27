Председатель СК России затребовал повторный доклад по уголовному делу о ненадлежащих условиях...
Председатель СК России затребовал повторный доклад по уголовному делу о ненадлежащих условиях обучения детей в посёлке Балакирево.
Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.
В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте» обратилась жительница посёлка Балакирево Владимирской области о закрытии местной школы.
Напомним, в феврале прошлого года кровля здания начала протекать из-за обильных осадков на фоне длительного отсутствия капитального ремонта.
Несмотря на то, что проведен тендер и выбран подрядчик, ремонтные работы в здании так и не были выполнены.
Органы местного самоуправления приняли решение о прекращении работы общеобразовательного учреждения и переводе детей в другую школу при отсутствии в ней достаточного количества свободных мест.
Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли.
В данный момент СУ СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело, возбужденное по поручению Председателя СК России. Ранее А.И. Бастрыкин уже поручал представить по нему доклад.
И вот, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин вновь затребовал у руководителя СУ СК России по Владимирской области Артема Александровичу Кулакова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области