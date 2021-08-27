Состоящая из двух основных разделов народная программа Единой России была принята на съезде 24 августа. С ней партия пойдет на выборы в Госдуму восьмого созыва.

Состоящая из двух основных разделов народная программа "Единой России" была принята на съезде 24 августа. С ней партия пойдет на выборы в Госдуму восьмого созыва.Два главных раздела программы – "Благополучие людей" и "Сильная Россия". Каждый из них состоит из тем, которые охватывают все сферы жизни каждого гражданина.В раздел "Благополучие людей" входят блоки "Хорошая работа – достаток в доме", "Крепкая семья", "Здоровье человека", "Забота о каждом нуждающемся", "Удобная и комфортная жизнь", "Современное образование и передовая наука", "Государство для человека", "Экология для жизни".Так, в блоке "Здоровье человека" говорится об увеличении продолжительности жизни, защите материнства и детства. Партия намерена добиваться 100% доступности первичного звена здравоохранения, разработать новый общероссийский стандарт первичной медпомощи и реализовать другие меры.В блоке "Крепкая семья" единороссы ставят задачу значительно повысить достаток семей с детьми. При новой системе поддержки рождение ребенка будет гарантировать большую защищенность и дополнительные возможности для родителей и их детей.Раздел "Сильная Россия" состоит из тем: "Внешняя и оборонная политика", "Экономика развития", "Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны", "Развитие села", "Культура, история, традиции", "Гражданская солидарность и молодежная политика".В блоке "Развитие села" речь идет о динамично растущем российском агропромышленном комплексе. "ЕР" предлагает стимулировать производство экологически чистой продукции, поддержать малое и среднее предпринимательство, организовать единый федеральный центр поддержки фермеров и другие меры.В экономический блок включены предложения по созданию максимально комфортной деловой среды, обеспечению эффективной антимонопольной политики; стимулированию честной конкуренции и прочее. программы доступен на официальном сайте партии.Предложения в народную программу "Единой России" собирались несколько месяцев. Партийцы обсуждали ее на встрече с президентом Владимиром Путиным 22 августа. Глава государства внес свои предложения в народную программу.