Архитектура новых зданий Москвы и проекты организации общественного пространства нравятся жителям столицы и получают мировое признание.Сразутри проекта Москвы вышли в финал престижной международнойпремии по архитектуре The Plan Award 2021. В номинации Public Space ("Общественное пространство") представлен проект планировки территории участка набережной Москвы-реки между Дорогомиловским и Белорусским железнодорожными мостами.В номинации "Культура" – проект кинотеатра "Художественный", расположенного на Арбатской площади, а в номинации "Образование" – проект школы Wunderpark, которая находится Московской области. По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, эти планы сооружения формируют облик Москвы и других городов, а также создают тренды, определяющие будущее градостроительного развития.Европейская архитектурная премия The Plan Award основана одним из самых авторитетных изданий об архитектуре и дизайне The Plan. Она направлена на повышение качества работы дизайнеров, ученых и студентов в области архитектуры и строительства."Ежегодно градостроительные институты столичного Стройкомплекса показывают, что способны конкурировать с именитыми архитектурными бюро", – сказала Княжевская.Скоро международное жюри The Plan Award выберет 40 проектов-победителей в 20 номинациях в категориях "Завершенные проекты" и "Будущие проекты". Среди экспертов премии – ведущие международные архитекторы: например, Винка Дуббельдам, Маурицио Сабини, Элисон Брукс.