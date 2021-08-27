Российский публицист Александр Невзоров описал будущее президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Российский публицист Александр Невзоров описал будущее президента Белоруссии Александра Лукашенко.В августе прошлого года в Белоруссии прошли акции протеста. На улицы выходили несогласные с результатами президентских выборов граждане. Протестные настроения в стране наблюдаются по сей день, однако масштабные митинги уже не проводятся. По мнению экспертов, некоторые белорусы запуганы, а другие – отчаялись.Многие не воспринимают это как победу режима. Например, публицист Александр Невзоров считает, что репрессивные инициативы Лукашенко "давно перешли границы необходимого". По словам журналиста, президент Белоруссии помешался на задержаниях, приговорах и запугиваниях.Однако все это хорошо, потому что белорусы, которые снова восстанут, поймут, что отступать некуда, считает Невзоров. Мол, они будут знать, что недостаточно просто пройтись по улицам, покричать "про таракана" и разойтись до следующих выходных. Публицист уверен: наступит момент, когда Лукашенко позавидует Николае Чаушеску и Саддаму Хусейну."[Лукашенко] поймет, что эти ребята еще очень легко отделались", – написал Невзоров в своем телеграм-канале.Напомним, лидер социалистической Румынии Николае Чаушеску был казнен в 1989 году, а экс-президент Ирака Саддам Хусейн – в 2006-м. Обоих отличала диктатура.Ранее профессор Университета Джона Хопкинса Джон Харпер , что рано или поздно российский лидер Владимир Путин поддержит замену попавшего под санкции президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам эксперта, на это очень надеется Запад.