Фигурант познакомился с потерпевшим в баре и, когда последний отвлекся, похитил гаджет.

20 августа в МО МВД России «Ковровский» обратился местный житель 1978 г.р., сообщивший о пропаже принадлежащего ему сотового телефона. Заявитель сообщил, что накануне вечером в одном из местных баров познакомился с мужчиной, с которым в последствии сидел за одним столиком. В какой момент пропал сотовый телефон заявитель не заметил.Сумма причиненного собственнику ущерба составила 18 900 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность подозреваемого и совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы задержали его.Установлено, что подозреваемый, нигде не работающий мужчина, воспользовался моментом, когда потерпевший отвлекся, и совершил кражу. Впоследствии похищенным он пользовался самостоятельно.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).