Член палаты представителей США Ронни Джексон резко отреагировал на шутку американского лидера Джо Байдена.
Член палаты представителей США Ронни Джексон резко отреагировал на шутку американского лидера Джо Байдена.
Во время брифинга в Белом доме журналист спросил Джо Байдена, как тот поступит, если американские войска не успеют покинуть Афганистан до вторника, 31 августа. Президент США улыбнулся и немного помолчал, после чего ответил шуткой: "Вы будете первым, кому я позвоню". Кстати, эту фразу многие не услышали, так как сотрудники Белого дома успели отключить звук.
В Конгрессе шокированы ответом Байдена журналисту. Так, Ронни Джексон разозлился из-за шутки американского президента. "Больной! <...>
Это не смешно!", – сказал член палаты представителей. Республиканец считает, что Байден должен немедленно уйти в отставку.
Кстати, президент США не в первый раз удивляет публику сказанным и попадает в неловкую ситуацию. Как пишет "", ранее Байден ошибся, отвечая на вопрос о контакте с представителями движения "Талибан"*. Глава государства заявил, что американская сторона постоянно ведет переговоры с талибами в Кабуле, а также в столице Катара "Дахо". Позже в Белом доме пояснили, что президент имел в виду Доху.
Ранее "Дни.ру" , что Джо Байден подписал указ, позволяющий госсекретарю и министру финансов вводить санкции против тех, кто связан с российскими энергетическими проектами, в частности – "Северным потоком – 2". В США уже воспользовались этим документом.
* – Террористическая организация, запрещенная в РФ.