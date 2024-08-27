У Филиппа Киркорова новое тело – кубики на прессе и баллоны на руках. Помолодевший, похорошевший, сексуальный – от Короля в восторге поклонники и журналисты. А вот близкие люди еще не оценили столь радикальных перемен во внешности.

У Филиппа Киркорова новое тело – "кубики" на прессе и "баллоны" на руках. Помолодевший, похорошевший, сексуальный – от Короля в восторге поклонники и журналисты. А вот близкие люди еще не оценили столь радикальных перемен во внешности.Филипп Киркоров много и упорно работал над собой – при помощи фитнес-тренера, диетолога и пластического хирурга. И сейчас выглядит очень эффектно. Кажется, это теперь самый красивый и сексуальны артист на нашей эстраде!"Правда, папа пока моих мышц и прочего не видел, – признался артист в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Я его уберег от берегу от этого стресса".Стоит заметить, что тело 57-летнего Киркорова сейчас щедро покрыто татуировками. Кажется, что он перещеголял в наколках и Тимати, и сына-фрика Елены Яковлевой. "Они ненастоящие, не на всю жизнь, просто нарисовал", – признается популярный артист. – Хотя выглядят они очень натурально и реалистично.Рисунки на теле Короля появлялись постепенно – сначала на руке, потом на ногах и далее. И всякий раз это становилось сенсацией и поводом для публикаций в прессе.Но что если его дети захотят тоже украсить свои юные тела? Киркоров обещает им не препятствовать. "Пусть делает, что захочет! – разрешал Филипп Алле-Виктории. – У нас свобода нравов!"