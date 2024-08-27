Новых случаев гриппа не выявили.

На прошлой неделе 5 126 жителей Владимирской области заболели ОРВИ, что на 7,1% больше по сравнению с предыдущими показателями, согласно сообщению регионального управления Роспотребнадзора от 27 августа.В больницы областной столицы обратились 1 652 человека с симптомами ОРВИ. Увеличение числа заболевших отмечено среди людей всех возрастных категорий.Специалисты провели 458 лабораторных исследований, в ходе которых были выявлены аденовирусы. Однако случаи гриппа не были зафиксированы.