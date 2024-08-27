Со стороны кажется, что жизнь каждого артиста можно описать словами Александра Грибоедова из комедии Горе от ума: Не то на серебре, // На золоте едал; сто человек к услугам. Но Народная артистка России Наталья Гвоздикова уверяет, что в реальности все не столь оптимистично.

Со стороны кажется, что жизнь каждого артиста можно описать словами Александра Грибоедова из комедии "Горе от ума": Не то на серебре, // На золоте едал; сто человек к услугам". Но Народная артистка России Наталья Гвоздикова уверяет, что в реальности все не столь оптимистично."Моя пенсия – всего 29 тысяч рублей, – откровенно говорит любимая миллионами актриса. – Плюс у меня есть доплата от мэра Москвы за звание".Доплата к пенсии за звание "Народный артист России" в столице составляет 39 767 рублей. Эта выплата установлена постановлением правительства Москвы № 2378-ПП от 05.12.2023.Пенсия знаменитой на весь бывший Союз Гвоздиковой могла бы быть гораздо еще больше, получай она доплату как лауреат Государственной премии СССР. Эту высокую награду она получила еще при Леониде Брежневе – в 1978-м за роль Маши в картине "Рожденная революцией"."Я не знаю, кто принял закон, согласно которому теперь выплаты за эту награду полагаются только неработающим пенсионерам, – возмущена Гвоздикова. – Хотя я в театре не работаю, в антрепризах не играю, лишь иногда где-то снимаюсь, выступаю на концертах, где пою, читаю стихи".По словам Натальи Федоровны, ее единственный сын возмущается ужасно этой несправедливостью. "Он у меня такой же, как и я, трудоголик и правдоруб", – уверяет актриса. Она уже писала в Приемную Администрации Президента, обращалась в пенсионный фонд, но воз и ныне там...Напомним, с этого года минимальная пенсия в столице равняется 24 500 рублям. Прожиточный минимум для пенсионеров — 16 964 рубля.