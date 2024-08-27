Лариса Долина переживает тяжелые времена.

Лариса Долина переживает тяжелые времена.Недавно вся страна обсуждала неприятную историю, в которую оказался втянута Лариса Долина. Певица попалась на удочку мошенников и потеряла не только крупную сумму денег, но и жилье в элитном районе Москвы.Теперь стало известно, что обманутая исполнительница хита "Погода в доме" почти лишилась еще одной квартиры. По слухам, звезда продает также свою недвижимость в Латвии. Она приобрела апартаменты в Юрмале несколько лет назад, чтобы проводить там отпуск. Но в последнее время Долина сетовала, что не может попасть в свою квартиру из-за санкций. Лариса Александровна еще в июле жаловалась журналистам, что тоскует по своей недвижимости в Прибалтике. Хотя поклонники уверены, что потеря невелика, поскольку этот курорт еще недостаточно развит и гораздо лучше отдыхать она наших российских пляжах.Сама певица старается обходить эту тему стороной в разговоре с прессой, но с коллегами охотно делится. Оказалось, что продать апартаменты в Юрмале не так-то просто, и пока покупатель не нашелся. Но, судя по всему, Долина сейчас остро нуждается в деньгах. Ведь юристы практически в один голос утверждают, что вернуть свою квартиру в Хамовниках артистка сможет, лишь выплатив ее полную стоимость новой хозяйке.Напомним, Лариса Долина подала заявление в суд. Она хочет, чтобы сделку признали недействительной и вернули ей ее квадратные метры.