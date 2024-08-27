Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись, сообщил адвокат последнего.

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись, сообщил адвокат последнего.Еще весной общественность узнала о начале бракоразводного процесса между Алсу и Яна Абрамова. Что стало причиной расставания супругов, общественности доподлинно неизвестно. Певица лишь намекала на неверность мужа, а разлучницей якобы была модель Анастасия Решетова. Именно бывшую избранницу рэпера Тимати артистка обвинила во вранье, когда первая говорила о недопустимости романов с женатыми.На фоне слухов об измене появлялись и другие новости, касающиеся развода Алсу и Абрамова. Например, стало известно о разделе имущества, которое за 18 лет брака нажили супруги. Так, певица отказалась от предложенных бизнесменом активов на пару миллиардов рублей, посколькуобщая стоимость накопленного имущества может превысить отметкув 10 миллиардов.Во вторник, 27 августа, официально объявлено о разводе Алсу и Яна Абрамова. По словам адвоката Александра Добровинского, представляющего в суде интересы бизнесмена, в данном деле поставлена точка. Как отметил юрист, совсем недавно стали известны некие обстоятельства, которые делают брак между певицей и предпринимателем невозможным.Однако раздел имущества Алсу и Ян Абрамов продолжат. Артистка намерена урегулировать данный вопрос исключительно с помощью суда.