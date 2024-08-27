В Сочи завершается конкурс Новая волна. Среди звездных гостей этого года – 64-летний певец поэт и композитор Игорь Николаев со своей очаровательной супругой 42-летней Юлией Проскуряковой. С артистами за кулисами встретился корреспондент Дни.ру.

В Сочи завершается конкурс "Новая волна". Среди звездных гостей этого года – 64-летний певец поэт и композитор Игорь Николаев со своей очаровательной супругой 42-летней Юлией Проскуряковой. С артистами за кулисами встретился корреспондент "Дни.ру".У этой красивой пары недавно появился новый член семьи, чему Проскурякова очень рада. "У нас теперь есть собака Герда, и мы очень счастливы, – улыбается певица. – Правда, она еще малышка, у нее меняются зубы, поэтому периодически мы все ходим покусанные". "Она все равно уже наша любимица", – вторит супруге Николаев.Рассказал он и о своем здоровье сейчас. Напомним, в сентябре прошлого года Николаев попал в больницу со следами обширного инфаркта. Медики оценили состояние Народного артиста как тяжелое и поэтому определили его в палату интенсивной терапии. Писали, что у композитора нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. "Сейчас уже все хорошо, – говорит Николаев. – Дай Бог каждому".По совету врачей, Николаев начал после больницы худеть."Я в процессе, это только начало, – пояснил он. – Держу себя в руках, не ем лишнего".Врачи говорят: чтобы 64-летний артист уберегся от рецидива, ему необходимо коренным образом изменить свой образ жизни на более здоровый и скорректировать питание, включив в рацион продукты, полезные для сердца и исключив опасные. Его диета должна быть богата фруктами, овощами и цельными злаками.