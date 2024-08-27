Губернатор Александр Авдеев объяснил журналистам, почему Торговые ряды в Суздале к юбилею оказались в неприглядном виде. Дело в том, что там все еще идет ремонт. Во время выполнения работ

Губернатор Александр Авдеев объяснил журналистам, почему Торговые ряды в Суздале к юбилею оказались в неприглядном виде. Дело в том, что там все еще идет ремонт. Во время выполнения работ возникли непредвиденные обстоятельства. О благоустройстве Торговых рядов в Суздале Александр Авдеев рассказал сегодня, 27 августа, на пресс-конференции. Александр Авдеев, губернатор области Как и любое здание, а