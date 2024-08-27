В минувшие выходные в реке Серая в Александрове обнаружили тело погибшего мужчину.

С начала купального сезона во Владимирской области утонули 38 человек.Последняя трагедия произошла в минувшие выходные. В реке Серая в городе Александров обнаружили тело погибшего мужчины. Статистика смертей на воде пугает: за аналогичный период прошлого года утонули 25 человек. Подробнее — в материале .Пропал в начале августаТело 59-летнего жителя нашли в субботу, 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области. Управление СледКома начало проверку по факту гибели мужчины. Обстоятельства его смерти пока не установлены.С 7 августа владимирца разыскивали родственники и сотрудники полиции. Он ушел из дома и не выходил на связь. Криминалисты осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.По результатам проверки в Следственном комитете примут процессуальное решение.Антирекорды летаОсновная причина гибели людей на водоемах — несоблюдение правил безопасного поведения. Это купание в состоянии алкогольного опьянения и оставление несовершеннолетних без присмотра.Летом 2024 года на целый месяц установилась аномальная жара. Люди массово отдыхали возле рек и озер. Далеко не всегда на территориях, где разрешено купание. Чаще всего люди тонут на пляжах, где не дежурят спасатели. Число трагедий из-за погодных условий закономерно увеличилось.С 1 июня 2024 года во Владимирской области утонули 38 человек, в том числе двое детей.Ранее министр региональной безопасности Сергей Полузин озвучил статистику по трагедиям на воде за последние несколько лет.«21-й год, 36 человек, из них 6 человек — дети. 22-й год, 43 человека, из них 8 человек — дети. 23-й год, 28 человек, из них 5 человек — дети. То есть, если за весь 23-й год, за весь купальный сезон 28 человек, из них 5 детей», — отметил глава ведомства еще в середине лета.Последние дни лета будут довольно жаркими. По данным синоптиков центра «Фобос», температура воздуха составит от +28 до +30 градусов. Сотрудники МЧС призывают жителей быть крайне внимательными во время отдыха на берегу. Родителям рекомендуют внимательно следить за детьми, запрещено купаться после спиртных напитков. Кроме того, стоит отдыхать только в оборудованных местах.