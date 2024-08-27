Эта информация была озвучена губернатором Александром Авдеевым на пресс-конференции во вторник, 27 августа.

Срочник из Владимирской области оказался среди 115 солдат, вернувшихся из Курска. Эта информация была озвучена губернатором Александром Авдеевым на пресс-конференции во вторник, 27 августа.О деталях личности и состоянии военного не сообщается, что, по словам главы региона, связано с вопросами безопасности. Обмен произошел 24 августа, когда российская сторона передала 115 военнопленных ВСУ.Также в июне состоялся еще один обмен, в ходе которого один из вернувшихся бойцов также был из Владимирской области. Перед отправкой на фронт он работал на одном из заводов региона.