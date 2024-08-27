Там заменят асфальт, отремонтируют съезды на Заводском,Барановском переулках и переулке Стекольщиков. В планах есть установка новых опор освещения и обустройство тротуаров шириной 2 метра.

Там заменят асфальт, отремонтируют съезды на Заводском,Барановском переулках и переулке Стекольщиков. В планах есть установка новых опор освещения и обустройство тротуаров шириной 2 метра. Ремонтом занимается ДСУ-3, рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области. На участке уже переложили газопровод и приступили к переустройству водопровода и электросетей. Сейчас рабочие укладывают геосетку, геотекстиль, занимаются щебеночным основанием уширения дороги.