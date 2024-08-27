Мероприятие порадовало гостей доброжелательной атмосферой, яркими концертными номерами и экзотическими кулинарными угощениями.

В День города Владимира в сквере «Липки» прошёл традиционный фестиваль «Многоликий Владимир». Мероприятие порадовало гостей доброжелательной атмосферой, яркими концертными номерами и экзотическими кулинарными угощениями. На выставках были представлены предметы быта, музыкальные инструменты и костюмы различных народов, проживающих в нашем городе.В 2024 году фестиваль, как и все мероприятия, приуроченные ко Дню города, был посвящён Году семьи в России. Программа была разработана так, чтобы заинтересовать гостей всех возрастов. Для юных владимирцев организовали мастер-классы по созданию славянских обереговых кукол и татарских брошей.Концертная программа фестиваля 2024 года включала разнообразные музыкальные инструменты: русскую гармонику, балалайку, владимирский рожок, двухметровый среднеазиатский карнай, армянские барабаны, гитару и бубен. Зрители высоко оценили виртуозное исполнение шашкой юными казаками. Несколько часов подряд владимирцы наслаждались удивительным миром ярких национальных мелодий, ритмов и танцев, а также активно участвовали в викторине «Семейные традиции разных народов», получая подарки с символикой фестиваля.В завершение «Многоликого Владимира» организаторы, участники и гости фестиваля разных национальностей и возрастов взялись за руки и вместе водили хоровод — символ единства и дружбы.