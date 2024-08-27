Суд признал 48-летнего жителя Суздаля виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал 48-летнего жителя Суздаля виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Мужчину ранее привлекали за нетрезвую езду. Однако выводов он не сделал и в апреле текущего года снова выпил и сел за руль. По пути гражданина остановили сотрудники полиции и заподозрили неладное. Тест на алкоголь подтвердил, что водитель пьян.Суд назначил жителю Суздаля 300 часов обязательных работ и на 2 года 6 месяцев лишил водительских прав.«Автомобиль осужденного «Peugeot 408» конфискован в доход государства», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.