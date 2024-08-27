Штраф в 100 000 рублей. Региональный оператор «Биотехнологии» вновь попал под административку, теперь уже за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении,

Штраф в 100 000 рублей. Региональный оператор «Биотехнологии» вновь попал под административку, теперь уже за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Дело в состоянии перегрузочной площадки, которая находится на Тракторной улице у дома №43. На том месте содержимое мусоровоза переваливают в большой