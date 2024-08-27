Мужчину и женщину прибавило станком во время работы в производственном помещении Зеркального цеха на улице Студенческой во Владимире. Рабочих прибавил тяжелый станок. О происшествии

Мужчину и женщину прибавило станком во время работы в производственном помещении Зеркального цеха на улице Студенческой во Владимире. Рабочих прибавил тяжелый станок. О происшествии рассказали в пресс-службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской области. Все случилось в первой половине дня 27 августа. На место выехали медики, аварийно-спасательный отряд АСС и владимирский поисково-спасательный отряд. Поднять станок с