Владимир вновь станет съемочной площадкой. В среду, 28 августа кинокомпания «Базелевс» займет Девическую улицу на участке от улицы 1-я Никольская до улицы 2-я Никольская. Движение транспорта

Владимир вновь станет съемочной площадкой. В среду, 28 августа кинокомпания «Базелевс» займет Девическую улицу на участке от улицы 1-я Никольская до улицы 2-я Никольская. Движение транспорта там будет закрыто с 14:00 до 19:00. Объехать можно будет по улицам Гагарина и Никитской, сообщили в пресс-службе мэрии. «Базелевс» – кинокомпания, основанная режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Она известна такими