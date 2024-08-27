Маленький мальчик идет к отцу и просит объяснить ему, что такое политика.
Отец отвечает:
- Конечно, я могу тебе объяснить. Возьмем, к примеру, нашу семью. Я приношу домой деньги, итак, назовем меня капитализмом. Твоя мама тратит эти деньги, назовем ее правительством. Мы оба заботимся о тебе, таким образом, ты у нас народ. Наша домработница это рабочий класс, а твой брат лежит в пеленках это будущее.
Сын не вполне уверен, что все понял, но он вспомнил пословицу: «Утро вечера мудренее» и пошел в свою спальню.
Ночью мальчик проснулся от крика своего младшего брата, который наложил в пеленки. Мальчик идет к спальне родителей и стучит в дверь. Но мама очень крепко спит и не отвечает на его стук. Тогда он идет в спальню домработницы и застает в ее постел
еще анекдот!