На минувшей неделе, с 19 по 25 августа 2024 года, на территории 33-го региона зафиксировано 40 ДТП, в которых два человека погибли и 55 граждан получили ранения.

На минувшей неделе, с 19 по 25 августа 2024 года, на территории 33-го региона зафиксировано 40 ДТП, в которых два человека погибли и 55 граждан получили ранения. Среди пострадавших оказались 17 детей. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Кроме того, за тот же период полицейские оформили 329 аварий с материальным ущербом и выявили 81 пьяного водителя.