Люди по-прежнему продолжают верить аферистам и сами попадают под статью.

Люди по-прежнему продолжают верить аферистам и сами попадают под статью.Минус 32 миллионаПо последним данным полиции, за семь дней благодаря IT-технологиям мошенники смогли обчистить карманы 70 жителей нашего региона. Всего люди потеряли более 32 млн руб. Преступные схемы всё те же: «заработок на инвестициях», «перевод денег на безопасный счёт», «ваш родственник совершил ДТП».Среди потерпевших оказалась 66-летняя жительница Коврова. Аферисты в течение месяца обманывали её под предлогом содействия правоохранительным органам и сохранности денежных средств. Итог – 16 транзакций на неизвестные счета на сумму более трёх миллионов.У ещё одной женщины – 56-летней жительницы Коврова – под предлогом дополнительного заработка на бирже жулики за месяц выманили порядка 1,5 млн рублей.Мошенники убедили 73-летнего жителя Мурома в том, что его дочка совершила серьёзное ДТП и для оплаты операции пострадавшему в нём человеку срочно нужны деньги. Пенсионер отдал почти 650 000 рублей прибывшему к нему домой курьеру. Когда мужчина понял, что его обманули, написал заявление в полицию.Добрались до детсадовВ известном мессенджере 50-летней воспитательнице одного из дошкольных учреждений города пришло сообщение якобы от заведующей детским садом, в котором говорилось о том, что проводится проверка и с ней сейчас свяжется следователь. Потом женщине действительно поступил звонок. Собеседник, представившийся следователем, причём сразу ФСБ, рассказал, что, по его данным, женщина пыталась перевести 600 000 рублей в поддержку ВСУ. Потерпевшая ответила, что такого не делала.Однако злоумышленник смог убедить жертву, что произошла утечка персональных данных и на неё якобы оформили кредиты. Чтобы аннулировать их, женщине нужно оформить так называемые «зеркальные» кредиты. Что она и сделала впоследствии, никому из близкого окружения ничего не сообщив.Под влиянием дистанционного преступника женщина лишилась в общей сложности более 3 млн рублей. Она продала свой автомобиль и золотые украшения. Оформила онлайн-кредит на сумму 1,8 млн рублей с процентной ставкой 30,4%, в течение нескольких дней в разных банках взяла ещё шесть займов. С кредитной карты потерпевшая сняла 80 000 рублей, 100 000 рублей заняла у родственника. Все деньги перевела на счёт мошенников.По фактам мошенничеств были возбуждены уголовные дела.Дроп поневолеВо всех случаях жертвы аферистов лишились крупных сумм. Однако же общение с жуликами, говорят в полиции, может довести до скамьи подсудимых и самих обманутых граждан.Самый распространённый вариант, когда в мессенджере вам пишет новый для вас человек и предлагает лёгкую и очень прибыльную подработку. За такими предложениями, как правило, скрывается деятельность, связанная не только с различного рода аферами, но и с незаконным распространением наркотических средств.Другой вариант, более сложный, когда, например, у банкомата растерянная девушка говорит, что она в безвыходной ситуации, срочно нужны деньги, а её банковская карта размагнитилась, и просит вас получить перевод от её родственника на вашу карту и снять для неё наличные. Вроде бы ничего подозрительного, ситуации ведь бывают разные. Не соглашайтесь: в данном случае вы рискуете стать частью мошеннической схемы, которая может грозить даже уголовной статьёй. Возможно, вас хотят сделать дропом, по сути «обнальщиком».Мнение экспертаНачальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области подполковник внутренней службы Ирина Гавриченко:– Если вам поступил звонок якобы из вашего банка, но разговор идёт о странных вещах или каким-либо образом вас смущает, уточните, чего от вас хотят, повесьте трубку и перезвоните по номеру банка, указанному на вашей карте. Сотруднику кол-центра расскажите все детали поступившего звонка, и он пояснит вам, действительно ли звонил банк или это все-таки был злоумышленник.Не соглашайтесь помогать незнакомцам у банкоматов. Если последний расположен в офисе кредитной организации, позовите сотрудника банка для этих целей. Если аппарат стоит в торговом центре или ещё где-то, вежливо откажите собеседнику, предложив ему позвонить на горячую линию банка.Помните, что такие выражения, как безопасный счёт, безопасная ячейка, зеркальный кредит, не используют работники финансовых организаций и правоохранительных органов. Таких понятий просто не существует.