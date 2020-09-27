На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 39 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. 27 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 39 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (8 сл. в Муромском, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Селивановском, 4 сл. в г. Владимире, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Радужном). Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 7171 случай заболевания (1278 сл. в г. Владимире, 1007 сл. в Гусь-Хрустальном, 709 сл. в Петушинском, 678 сл. о. Муром, 620 сл. в Ковровском, 542 сл. в Александровском, 391 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 320 сл. в Юрьев-Польском, 230 сл. в Кольчугинском, 209 сл. в Меленковском, 174 сл. в Судогодском, 149 сл. в Киржачском, 147 сл. в Суздальском, 131 сл. в Селивановском, 98 сл. в Гороховецком, 95 сл. в Камешковском, 71 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.