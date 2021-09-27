Российская ЧВК Вагнера уже начала работу в Мали, сообщает корреспондент русской службы BBC.

Российская "ЧВК Вагнера" уже начала работу в Мали, сообщает корреспондент русской службы BBC.В эфире признанного иноагентом телеканала корреспондент BBC Илья Барабанов рассказал о ситуации с россиянами в Мали. По его словам, российские бойцы осваивают все новые и новые рынки, все новые и новые страны."Теперь вот уже больше месяца, как они в Мали. И более того, там сейчас продолжается гигантский африканский набор, продолжают сотни людей набирать и фрахтовать для отправки в Африку", — сообщил журналист.Еще в августе в беседе с один из сотрудников "ЧВК Вагнера" сообщил, что россияне уже заходят в Мали. Помимо этого, присутствие россиян в Мали фактически подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров во время сессии Генассамблеи ООН.Известно, что в 2013 году была утверждена многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). За восемь лет там погибли 235 миротворцев, более 380 военнослужащих и гражданских сотрудников ООН. Проблема с террористами так и не была решена.За последний год в Мали произошло два госпереворота. Сейчас на должности временного президента находится 38-летний полковник Ассими Гоита, который намерен решить проблему с радикалами в стране с помощью профессиональных сил.