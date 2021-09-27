Новый законопроект направлен на создание условий для комплексного, устойчивого социально-экономического развития государства и его субъектов.

Новый законопроект направлен на создание условий для комплексного, устойчивого социально-экономического развития государства и его субъектов.В Госдуму внесен проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Документ направлен на совершенствование региональной власти во исполнение Конституции. Не случайно его авторами являются сопредседатели рабочей группыпо подготовке конституционных поправок, председатели профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, Павел Крашенинников и Андрей Клишас.Согласно основному закону, органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти, а их согласованное функционирование осуществляет глава государства. Меж тем, положения действующего федерального закона уже не сочетаются с поправками, внесенными в Конституцию, поэтому возникла необходимость принять новый.Документ, в частности, устанавливает полномочия главы региона и законодательного органа субъекта РФ – их срок составят пять лет. Кроме того, будет снят запрет для губернаторов избираться на более чем два срока подряд. Изменится механизм ответственности должностных лиц.Документ определяет основы участия органов публичной власти в решении задач местного самоуправления. Там указан перечень региональных органов, входящих в единую систему публичной власти. В законе описывается действие принципа единства, который впервые был закреплен в обновленной Конституции.После принятия закона перестанет действовать официальный термин "губернатор". Высшее должностное лицо станут именовать "глава" с указанием субъекта. Будет установлено, что региональные депутаты замещают государственныедолжности субъекта РФ.Изменится порядок внесения регионами законопроектовв Госдуму. Прокуроры субъектов РФ получат право законодательной инициативы. Будет определен статус регионального финансовогооргана. Кроме того, органы публичной власти региона при принятии закона начнут обеспечивать для населения доступ к информации о своей деятельности.