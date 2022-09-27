Лариса Гузеева отсудила у изготовителя мебели два миллиона рублей.

Лариса Гузеева отсудила у изготовителя мебели два миллиона рублей.Заслуженная артистка России Лариса Гузеева сегодня остаетсяодним из самых востребованных ведущих на отечественном телевидении. Недавно ейдоверили вести музыкальное шоу "Голос 60+" на Первом канале. Напроекте актриса заменила бессменного Дмитрия Нагиева. Однако в бытовам плане узвезды театра и кино не все так радужно.Лариса Гузеева и ее супруг Игорь Бухаров обратились в суд сиском к дизайнерской компании, которая занималась обстановкой квартирытелеведущей. Вероятно, новая мебель звезде пришлась не по вкусу, поэтому онаотказалась от сотрудничества и потребовала возместить расходы.Вернуть денежные средства артистке удалось, однако, не вполном объеме. Суд удовлетворил ее иск только частично. Как сообщаетпресс-служба, истец должен получить два миллиона рублей. Меж тем, изначальноведущая программы "Давай поженимся!" требовала от дизайнера восемьмиллионов рублей.В компания подтвердили, что у клиента, действительно.возникли претензии к качеству работы. Там подчеркнули, что занимались производствоммебели для кухни, туалета и гостиной квартиры на Садовнической набережной.Также в фирме отметили, что не согласны с позицией Ларисы Гузеевой.Не исключено, что обе стороны обжалуют решение суда ввышестоящей инстанции. Дизайнерская компания полагает, что Лариса Гузеева и еесупруг сами не заплатили часть суммы за проделанную работу.