Работа с вручением повесток в Москве проходит в плановом режиме и без особой социальной напряженности. Об этом сообщил заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев.
Работа с вручением повесток в Москве проходит в плановом режиме и без особой социальной напряженности. Об этом сообщил заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев.
"Военные комиссариаты Москвы отбирают граждан в соответствии с критериями мобилизации", – отметил он.
Локтев напомнил, что Москва еще до мобилизации направила большое количество добровольцев в зону специальной операции. Жители столицы приходили добровольно, подчеркнул заместитель военного комиссара.
Сейчас многие москвичи не дожидаются повесток и приходят в комиссариаты сами, сообщает .
Локтев заявил, что жалобы ошибочно мобилизованных рассматриваются незамедлительно по телефону горячей линии правительства Москвы. По указанию мэра Сергея Собянина на линии выделено отдельное направление, на котором разъясняют порядок поведения граждан в случае получения повесток.
"В том числе рассматривает жалобы, в самом незамедлительном режиме принимаются решения, если призыв был произведен ошибочно", – добавил Локтев.
Ранее мэр Москвы дополнительные выплаты для мобилизованных.
О решении начать частичную мобилизацию президент России Владимир Путин сообщил в ходе обращения к гражданам 21 сентября.