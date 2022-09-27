Ксения Собчак поделилась с поклонниками страшным откровенным признанием.

Ксения Собчак поделилась с поклонниками страшным откровенным признанием.Ксения Собчак воспитывает сына Платона от предыдущего брака с Максимом Виторганом. Сейчас ведущая счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым, но общих детей у пары нет.В последнее время 40-летнюю блондинку Ксению Собчак все чаще уличают в беременности. Сама она не подтверждает это, но и не опровергает, тем самым только подогревая тему. В скором появлении второго наследника Собчак впервые заподозрили летом, когда она появлялась на отдыхе в просторных туниках. Потом Собчак вышла в свет в жакете с расстегнутыми нижними пуговицами, что вызвало массу пересудов.Наконец Ксения Собчак сама подняла тему рождения детей. Как выяснилось, сейчас в ее жизни все могло бы сложиться совершенно иначе, если бы она родила ребенка раньше. Ведь ее бурная молодость, шоу "Дом-2" и романы с влиятельными мужчинами могли бы перерасти в нечто большее, но все же она родила ребенка в уже сознательном возрасте. Тему Собчак подняла в своем телеграм-канале."Если б я поддалась общественному мнению и не была бы до 35 убежденной childfree, то моему сыну могло бы быть сейчас аккурат 18-19. З******. В России надо жить долго. И рожать — поздно!" – написала разбитая последними новостями Собчак.