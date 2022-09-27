На осенние ярмарки в Москве приедут около 1,5 тысячи фермеров. Посетители смогут приобрести продукты из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ.

На осенние ярмарки в Москве приедут около 1,5 тысячи фермеров. Посетители смогут приобрести продукты из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ.Осенние ярмарки выходного дня будут работать с 30 сентября по 25 декабря. Москва предоставит отечественным и зарубежным фермерам 66 торговых площадок на более чем 1,4 тысячи мест.Производители привезут на столичные ярмарки томаты, огурцы, морковь, капусту, яблоки, сливы, хурму и многое другое. Посетители также смогут приобрести молочную продукцию из Рязанской, Калужской, Владимирской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Ярославской областей.Фермеры представят на ярмарках большое разнообразие мясной продукции. Посетители смогут купить колбасные изделия, буженину, рулеты, паштеты, домашнее сало и многое другое.Ярмарки выходного дня проходят в столице уже более 20 лет. Торговые места оборудованы новым холодильным оборудованием, продукция хранится с соблюдением всех санитарных норм.Места для фермеров Москва предоставляет бесплатно. Столица берет все расходы на себя. Ярмарки расположены в самых удобных и доступных местах, а также рядом со станциями метро.За последние 10 лет ярмарочная торговля в Москве была переформатирована. Районные рынки стали . Там можно не только совершить покупки, но и выпить кофе и провести время с детьми.