Согласован проект капитального ремонта центра социального обслуживания в Ивановском.

Согласован проект капитального ремонта центра социального обслуживания в Ивановском.Программа развития центров московского долголетия работает уже несколько лет. В действующих центрах социальной защиты открываются клубы для горожан старшего поколения, где можно отдохнуть, посетить кружки или пообщаться. К концу года в столице будет работать уже 70 таких клубов. Один из таких центров появится и в Ивановском.Так, в районе капитально отремонтируют двухэтажное здание центра социального обслуживания (Челябинская улица, 5б), построенное в 1979 году. Как только все работы завершатся, там откроется новый центр московского долголетия.Там появятся актовый и многофункциональный спортивный залы, творческие мастерские, тихая гостиная и другие помещения. Несомненно, в новом центре московского долголетия будут созданы все условия для комфортного досуга старшего поколения."В ходе проведения наружных работ отремонтируют фасад, козырьки, кровлю, выполнят облицовку входной площадки, а также заменят двери", – рассказала председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Анна Яковлева.По ее словам, внутри здания заменят перегородки, оконные блоки и двери. Во всех помещениях центра социального обслуживают сделают полную отделку.Кроме того, в здании заменят электрооборудование, электропроводку, установят светодиодные светильники, заменят системыхозяйственно-противопожарного и горячего водоснабжения, отопления, обновят систему вентиляции.Позаботятся и о маломобильных граждан. В центре социального обслуживания будут заменены пандусы, установят пандусы, установят опорные реабилитационные устройства. Для посетителей, которые имеют проблемы со зрением, установят акустические приспособления и средства для получения визуальной информации.Напомним, Ивановское, как и другие районы Москвы, развивается в том числе благодаря программе "Мой район", которая была запущена в столице несколько лет назад по инициативе мэра Сергея Собянина. Главной целью проекта является создание комфортной городской среды. В каждом районе мегаполиса строятся, ремонтируются, приводятся в порядок объекты социальной инфраструктуры.