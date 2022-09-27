До конца года в столице откроют еще три волонтерских окружных центра. Там будут залы для воркшопов, современные лектории, пространства для обмена опытом и интерактивных занятий.

До конца года в столице откроют еще три волонтерских окружных центра. Там будут залы для воркшопов, современные лектории, пространства для обмена опытом и интерактивных занятий.Новые волонтерские центры откроются на Братиславской, Косинской и Аэродромной улицах. На этих площадках будут проходить благотворительные акции и обучение. Волонтеры смогут оформить там личные книжки добровольца, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.Она напомнила, что с начала текущего года окружные волонтерские центры открылись на западе столицы и в Зеленограде. Их посетили две тысячи горожан, из них 450 присоединились к добровольческому движению."Там проходят мастер-классы, лекции, встречи с теми, кто уже давно участвует в добрых делах. Новые центры начнут работать до конца года", – рассказала Сергунина.В волонтерских центрах создаются интерактивные площадки для мероприятий, лектории, помещения для нетворкинга и студии для создания медийного контента. Начинающим волонтерам предлагают присоединиться к добровольческому движению, они могут пообщаться с опытными активистами.Также на базе окружных волонтерских центров проходит отбор добровольцев для участия в городских мероприятиях. Желающие от 14 лет и старше смогут получить личную книжку волонтера.Ранее сообщалось, что социально ориентированные НКО подали 985 заявок на гранты мэра столицы. Это на 113 больше, чем в прошлом году. Треть претендентов участвуют впервые.На выбор было представлено 12 номинаций. Наиболее популярной стала "Молодежь Москвы". Также в число наиболее востребованных категорий вошли "Наше наследие" и "Благотворительность".