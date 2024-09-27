В прошлом году объем лекарств по федеральной льготе увеличился на 20 процентов, достигнув 1,6 миллиарда рублей.

На заседании Заксобрания вице-губернатор Константин Баранов обсудил предоставление льготных лекарств жителям Владимирской области. По данным, на 1 сентября уже более 65 тысяч человек признаны региональными льготниками.В прошлом году объем лекарств по федеральной льготе увеличился на 20 процентов, достигнув 1,6 миллиарда рублей. Однако около 9,5 тысяч лекарств пока не получили пациенты из-за различных причин, включая недоступность препаратов. Вице-губернатор выразил обеспокоенность ситуацией и подчеркнул необходимость увеличения финансирования для обеспечения доступности лекарств, особенно дорогостоящих, в регионе.Напомним, ранее мы писали, что