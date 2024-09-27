В прошлом году объем лекарств по федеральной льготе увеличился на 20 процентов, достигнув 1,6 миллиарда рублей.
На заседании Заксобрания вице-губернатор Константин Баранов обсудил предоставление льготных лекарств жителям Владимирской области. По данным, на 1 сентября уже более 65 тысяч человек признаны региональными льготниками.
В прошлом году объем лекарств по федеральной льготе увеличился на 20 процентов, достигнув 1,6 миллиарда рублей. Однако около 9,5 тысяч лекарств пока не получили пациенты из-за различных причин, включая недоступность препаратов. Вице-губернатор выразил обеспокоенность ситуацией и подчеркнул необходимость увеличения финансирования для обеспечения доступности лекарств, особенно дорогостоящих, в регионе.
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