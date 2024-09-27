Недавнее заявление о разводе SHAMAN с женой вызвало широкий резонанс среди его поклонников и в прессе. После семи лет совместной жизни пара приняла решение расстаться.

Недавнее заявление о разводе SHAMAN с женой вызвало широкий резонанс среди его поклонников и в прессе. После семи лет совместной жизни пара приняла решение расстаться.Ярослав отметил, что их плотный график и постоянные гастроли стали серьезным препятствием для поддержания гармоничных отношений. "Мы остаемся в хороших отношениях и без конфликтов", — сказал он своим подписчикам.Астролог Юлия Гикис поделилась своим мнением о причинах развода. По ее словам, различия в восприятии семейной жизни сыграли ключевую роль в этом решении. Для Елены важным аспектом было само партнерство, она стремилась к гармонии в отношениях. Юлия подчеркнула, что у Мартыновой сильный характер, и ей необходимо соответствие со стороны партнера. Елена, по мнению астролога, стремится к созданию крепкого союза, но при этом не должна пытаться управлять ситуацией.С другой стороны, Ярослав Дронов — человек, который ценит свою свободу и карьеру. Для него важно быть лидером в отношениях и не терпеть попыток контроля со стороны партнера. "Он свободолюбив и не приемлет давления", — отметила Гикис. Это создает напряжение, так как ожидания супруги не совпадают с его стремлениями.Астролог также утверждает, что инициатором развода стал именно SHAMAN. Несмотря на то что Елена старше его на 14 лет и пока не готова отпустить супруга, Ярослав чувствует необходимость двигаться дальше. Гикис указала на то, что 2024 год будет для него непростым, как в личной жизни, так и в карьере. Она предостерегла музыканта от конфликтов с обществом, так как это может негативно сказаться на его популярности.