Владимирские спасатели ежедневно тушат ландшафтные пожары. Новое возгорание на 2700 квадратов зафиксировали в лесополосе рядом с кладбищем в поселке Улыбышево. Сообщение дежурным в МЧС

Владимирские спасатели ежедневно тушат ландшафтные пожары. Новое возгорание на 2700 квадратов зафиксировали в лесополосе рядом с кладбищем в поселке Улыбышево. Сообщение дежурным в МЧС поступило 26 сентября в 9:45 утра. На место выехали, кажется, уже не вылезающие из боевой формы, пожарные. Лесной низовой пожар локализовали. Однако позже в 13:55 появилось сообщение о новом очаге возгорания