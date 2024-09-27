Для оперативного реагирования доступны 100 бригад электриков и 180 единиц спецтехники.

Владимирская область готовится к урагану с порывами ветра до 17 м/с. Он ожидается 27 и 28 сентября. Предупреждение о непогоде было объявлено филиалом «Владимирэнерго», после чего энергетики перешли в режим повышенной готовности.Для оперативного реагирования доступны 100 бригад электриков и 180 единиц спецтехники. Филиал также располагает резервными источниками света мощностью 7,2 МВт для обеспечения электричеством социально значимых объектов. Жителей региона просят быть бдительными и осторожными, а также строго соблюдать правила безопасности, включая запрет на размещение под проводами ЛЭП транспортных средств и материалов.Напомним, ранее мы писали, что