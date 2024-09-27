Сегодня, 27 сентября, отмечается День туризма. В честь этого праздника в парке «Дружба» прошел Городской туристический слет. В нем приняли участие 300 владимирцев: студенты, школьники, родители

Сегодня, 27 сентября, отмечается День туризма. В честь этого праздника в парке «Дружба» прошел Городской туристический слет. В нем приняли участие 300 владимирцев: студенты, школьники, родители и педагоги. Команды соревновались в конкурсных испытаниях, которые связаны с путешествиями. Например, собирали палатку на скорость, оказывали помощь пострадавшему, готовили холодные туристические блюда, и, конечно же, пели песни. В