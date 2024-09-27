Правительство области подвело промежуточные итоги этого года в сфере социального обеспечения. Заместитель губернатора Константин Баранов выступил на заседании Законодательного собрания

Правительство области подвело промежуточные итоги этого года в сфере социального обеспечения. Заместитель губернатора Константин Баранов выступил на заседании Законодательного собрания области в рамках «правительственного часа». Среди главных результатов – реализация задач в социальной сфере с учётом поручений Президента России, в том числе, повышение благосостояния граждан, снижение уровня бедности, увеличение продолжительности жизни, улучшение доступности медицинской помощи,