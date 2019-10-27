Белорусский композитор Олег Молчан скончался после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщает агентство спутник Sputnik со ссылкой на Владимира Мулявина. Она сожалением отметил, что ..

Белорусский композитор Олег Молчан скончался после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщает агентство спутник Sputnik со ссылкой на Владимира Мулявина.Она сожалением отметил, что лечение и реабилитация в Швейцарии не помогли Молчану встать на ноги. Композитор "Песняров" ушел из жизни за границей. Прощание с ним состоится в большом зале Белорусской государственной филармонии. Дата пока не назначена.