Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова постановила ввести с 28 октября на территории всей России ряд мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Документ опубликован на портале правовой информации.В частности, в России обяжут со среды, 28 октября, носить медицинские маски для защиты органов дыхания в местах массового скопления людей, а также в общественном транспорте, такси, на парковках и даже в лифтах. Запрещается с 23.00 до 6.00 оказывать услуги общественного питания и проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.Напомним, с 16 октября во Владимирской области запрещено предоставлять услуги общественного питания и посещать заведения общепита с 23:00 до 8:00. Глава 33 региона внес соответствующие в указ "О введении режима повышенной готовности" от 17 марта. Также в дополнениях прописано еще одно ограничение — курение кальянов в заведениях общепита.(Фото: Pixabay)