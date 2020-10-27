Деньги за билеты купленные на отменённые рейсы пассажирам вернут в полном объёме.

На осенне-зимний период РЖД меняет расписание пяти поездов дальнего следования, проходящих через Владимир.Отменяется с отправлением из Кирова с 12 ноября по 21 декабря по понедельникам, средам, пятницам, субботам и с отправлением из Москвы с 13 ноября по 22 декабря по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям локомотив 31/32 Киров – Москва.Отменяется с 15 ноября по 19 декабря по нечётным числам поезд с отправлением из Нижнего Новгорода и с отправлением из Великого Новгорода с 16 ноября по 20 декабля по чётным числам курсирование поезда 41/42 Нижний Новгород – Великий Новгород.С 23 ноября по 19 декабря по нечетным числам из Нижнего Новгорода и с 24 ноября по 20 декабря по чётным числам из Санкт-Петербурга перестанет ходить поезд 59/60 Нижний Новгород – Санкт-Петербург.Состав 87/88 Нижний Новгород – Адлер. Отменяется отправление из Нижнего Новгорода 26, 30 ноября, 4, 8, 12, 16, 20 декабря. Не будет отправления из Адлера 28 ноября, 2, 6, 10, 14, 18, 22 декабря.По маршруту 131/132 Ижевск – Санкт-Петербург отменяется отправление из Ижевска с 22 ноября по 20 декабря и отправление из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 22 декабря.Отмечается, что деньги за билеты купленные на отменённые рейсы пассажирам вернут в полном объёме.