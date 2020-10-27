Деньги за билеты купленные на отменённые рейсы пассажирам вернут в полном объёме.
На осенне-зимний период РЖД меняет расписание пяти поездов дальнего следования, проходящих через Владимир.
Отменяется с отправлением из Кирова с 12 ноября по 21 декабря по понедельникам, средам, пятницам, субботам и с отправлением из Москвы с 13 ноября по 22 декабря по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям локомотив 31/32 Киров – Москва.
Отменяется с 15 ноября по 19 декабря по нечётным числам поезд с отправлением из Нижнего Новгорода и с отправлением из Великого Новгорода с 16 ноября по 20 декабля по чётным числам курсирование поезда 41/42 Нижний Новгород – Великий Новгород.
С 23 ноября по 19 декабря по нечетным числам из Нижнего Новгорода и с 24 ноября по 20 декабря по чётным числам из Санкт-Петербурга перестанет ходить поезд 59/60 Нижний Новгород – Санкт-Петербург.
Состав 87/88 Нижний Новгород – Адлер. Отменяется отправление из Нижнего Новгорода 26, 30 ноября, 4, 8, 12, 16, 20 декабря. Не будет отправления из Адлера 28 ноября, 2, 6, 10, 14, 18, 22 декабря.
По маршруту 131/132 Ижевск – Санкт-Петербург отменяется отправление из Ижевска с 22 ноября по 20 декабря и отправление из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 22 декабря.
Отмечается, что деньги за билеты купленные на отменённые рейсы пассажирам вернут в полном объёме.