Нельзя будет хоронить умерших на кладбищах, находящихся в черте города Коврова, даже если есть...

Нельзя будет хоронить умерших на кладбищах, находящихся в черте города Коврова, даже если есть место на огороженном участке. Предать усопших земле будет разрешено только на новом кладбище в районе деревни Игумново.Как сообщила начальник управления благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации Коврова Ольга Лопатина, все строительные работы на новом кладбище завершены. Документы направлены на регистрацию. В ноябре на новом кладбище можно будет проводить захоронения, сообщают в ковровских соцсетях.Участок близ села Игумново рассчитан на 48 000 захоронений. Если учесть, что в Коврове, в среднем, умирают примерно 2400 человек в год, то “мощности” кладбища хватит на 20 лет.Следить за порядком на новом кладбище будет управление городского хозяйства мэрии Коврова и МКУ “Город” – несколько сотрудников будут постоянно находиться на территории некрополя. Ранее сообщалось, что ограждение мест захоронений разрешат, а в просьбе оптовой закупки квадратных метров откажут.Остальные кладбища будут официально закрыты для проведения захоронений. Об этом уже уведомили ритуальные компании Коврова. Важный момент: запрещены будут даже подзахоронения, когда усопшего “подселяют” в имеющеюся на огороженном участке могилу или рядом с таковой. Единственное исключение – урна с прахом, её можно будет прикопать.Факты незаконных захоронений на закрытых кладбищах будут пресекать, пообещали в мэрии. Также будут привлекать к ответственности тех граждан, которые на окраинах подлежащих закрытию кладбищ когда-то поставили ограды “с размахом”, захватив землю лесфонда – это запрещено законом.Фото: ВК «Подслушано Ковров»