Тихановская заявила, что хотела бы видеть Путина посредником на ее переговорах с Лукашенко. Политолог Суздальцев считает, что это тупиковый сценарий.

Тихановская заявила, что хотела бы видеть Путина посредником на ее переговорах с Лукашенко. Политолог Суздальцев считает, что это тупиковый сценарий.Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ведет активную деятельность за пределами Белоруссии. Последнее время политик сделала ряд громких заявлений, которые привлекли внимание профильной прессы.В эфире радиостанции "Эхо Москвы" она сообщила, что видит вероятность отмены договоренностей, подписанных Россией и Лукашенко за последний год.Более того, хотела бы видеть Владимира Путина посредником на ее переговорах с Александром Лукашенко. Она считает, что подобный формат диалога позволил бы зафиксировать ключевые договоренности и избежать неверных трактовок в дальнейшем.Политолог Андрей Суздальцев не увидел в логики. Эксперт заявил, что гипотетическая коммуникация между Кремлем штабом в Вильнюсе поставит в приоритет вопрос о транзите власти в Белоруссии.Речь в таком случае пойдет об одной теме — уходе Лукашенко приходе к власти оппозиции, считает Суздальцев. Специалист усомнился в том, что такой вариант развития событий нужен России.Он задался вопросом, что даст Москве роль арбитра между Минском и Вильнюсом. Подобный сценарий политолог назвал тупиковым, передает ПолитНавигатор.