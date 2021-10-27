Тихановская заявила, что хотела бы видеть Путина посредником на ее переговорах с Лукашенко. Политолог Суздальцев считает, что это тупиковый сценарий.
Тихановская заявила, что хотела бы видеть Путина посредником на ее переговорах с Лукашенко. Политолог Суздальцев считает, что это тупиковый сценарий.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ведет активную деятельность за пределами Белоруссии. Последнее время политик сделала ряд громких заявлений, которые привлекли внимание профильной прессы.
В эфире радиостанции "Эхо Москвы" она сообщила, что видит вероятность отмены договоренностей, подписанных Россией и Лукашенко за последний год.
Более того, хотела бы видеть Владимира Путина посредником на ее переговорах с Александром Лукашенко. Она считает, что подобный формат диалога позволил бы зафиксировать ключевые договоренности и избежать неверных трактовок в дальнейшем.
Политолог Андрей Суздальцев не увидел в логики. Эксперт заявил, что гипотетическая коммуникация между Кремлем штабом в Вильнюсе поставит в приоритет вопрос о транзите власти в Белоруссии.
Речь в таком случае пойдет об одной теме — уходе Лукашенко приходе к власти оппозиции, считает Суздальцев. Специалист усомнился в том, что такой вариант развития событий нужен России.
Он задался вопросом, что даст Москве роль арбитра между Минском и Вильнюсом. Подобный сценарий политолог назвал тупиковым, передает ПолитНавигатор.