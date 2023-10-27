Владимирской области угрожает сильный мокрый снег. В период с 18 часов 27 октября до 6 часов 28...

Владимирской области угрожает сильный мокрый снег.В период с 18 часов 27 октября до 6 часов 28 октября местами по области ожидается сильный снег.Утром 28 октября с сохранением до конца суток местами по области ожидается гололёд, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Такие погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушений в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций,Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона в режиме повышенной готовности, сообщила пресс-служба компании. К оперативному реагированию готовы 96 бригад: 337 человек и 180 единиц техники.С сегодня, 27 октября, работу по уборке Владимира вели 28 единиц техники, включая 12 КДМ и 2 ПРК (пескоразбрасыватель коммунальный). 41 рабочий ручной уборки «ЦУГД» был занят очисткой от снега остановочных пунктов, примыканий тротуаров к пешеходным переходам, лестниц, подходов к социальным объектам.Ведется постоянный мониторинг ситуации. На предприятии организован круглосуточный график работы техники и персонала, заварили в пресс-служба администрации Владимира..Сформированы бригады водителей комбинированных дорожных машин и тракторной техники. Заготовлено 38400 т песок-соляной смеси, а для обработки пешеходных зон в местах массового посещения людей (парки, скверы, бульвары) 60 т противогололёдного реагента «Бионорд».Фото: