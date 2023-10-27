Актер Александр Петров отвез жену в потрясающее место.

Актер Александр Петров отвез жену в потрясающее место.Новость о женитьбе Александра Петрова на неизвестной публике девушке Виктории, с которой он провел всего несколько встреч, потрясла едва ли не всех, ведь многие были уверены: артист находится в романтических отношениях со Стасей Милославской.Кстати, говорят, Стася Милославская, как и все, узнала о новых отношениях Александра Петрова из социальных сетей. Якобы артистка тоже была уверена, что встречается со звездой фильма "Текст".Некоторых поклонников поразил такой поступок Александра Петрова, но, судя по комментариям к недавней публикации актера в популярной социальной сети, разочаровавшиеся фанаты не стали отписываться от аккаунта звезды, а до сих пор пристально следят за обновлениями.Так, публика увидела новое видео, которое Александр Петров выложил в Сеть. Актер показал кадры, на которых его жена-красавица плавает в бассейне. Видео получилось горячим и откровенным, ведь Виктория продемонстрировала шикарную фигуру в бикини.Под публикацией, конечно, отметились те, кто воспринял расставание Александра Петрова и Стаси Милославской болезненно. Они написали, что рады за счастливого актера, но "не от всего сердца".Куда отвез Александр Петров любимую жену, остается только догадываться, но, судя по закату, место воистину потрясающе.