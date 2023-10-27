Игорь Николаев опубликовал в своем блоге трогательный пост. Новую запись певец посвятил одной из своих любимых женщин.

Игорь Николаев опубликовал в своем блоге трогательный пост. Новую запись певец посвятил одной из своих любимых женщин.В отличие от некоторых других звезд, исполнителя хита "Выпьем за любовь" нельзя назвать активным пользователем социальных сетей. Шансонье крайне редко рассказывает в блоге о своей жизни и делится с поклонниками личными снимками. Лишь особые случаи, как сегодня, могут вынудить Игоря Николаева заглянуть на просторы Интернета.Неожиданно для подписчиков певец вышел на связь в Сети. Знаменитый музыкант опубликовал в блоге краткий, но трогательный пост, в котором оставил послание для одной из своих любимых женщин."Люблю тебя и каждый день думаю о тебе!" – написал в социальных сетях Игорь Николаев.Женщиной, которой артист публично признался в любви, оказалась его старшая дочь Юлия. Не секрет, что наследница певца с юных лет живет в Америке и не может навещать отца так часто, как ей бы хотелось. К счастью, несмотря на расстояние, родственникам удается сохранять крепкую связь. И сегодня Игорь Николаев в очередной раз это продемонстрировал.В своем посте исполнитель отметил, что его наследница отмечает красивую дату. Однако уточнять, что дочке исполнилось 45 лет, не стал. Вместо этого Николаев пожелал имениннице здоровья и гармонии как с самой собой, так и с окружающим миром. Кроме того, певец поделился несколькими снимками из семейного архива. На некоторых из них Юлию запечатлели вместе с младшей сестренкой Вероникой.Ранее "Дни.ру" о том, что Юлия Проскурякова заявила о другой женщине Игоря Николаева.