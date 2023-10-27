Пламя вырвалось из квартиры, и охватило балкон. На улице Комиссарова во Владимире произошел пожар вечером 26 октября, в доме №21. Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании около 19 часов. К

Пламя вырвалось из квартиры, и охватило балкон. На улице Комиссарова во Владимире произошел пожар вечером 26 октября, в доме №21. Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании около 19 часов. К месту происшествия выехали 18 огнеборцев на 6 спецмашинах. Евгения Плаксий, зам. начальника пресс-службы МЧС области По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение двух квартир на восьмом