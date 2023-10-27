Раскрыты подробности жизни знаменитого музыканта. Что произошло с ним после того, как он покинул Родину?

Раскрыты подробности жизни знаменитого музыканта. Что произошло с ним после того, как он покинул Родину?Как известно, в прошлом году многие знаменитости решили покинуть Россию. Причина такого решения известна каждому. Правда, если некоторые звезды покинули Родину и хранили молчание, то большинство стали поливать грязью страну, которая все это время их кормила.Примером такого человека служит Максим Покровский*. Широкую известность он получил благодаря рок-группе "Ногу свело!". Он писал музыку для многих звезд эстрады. Песня "Тянет сердце руки" Аллы Пугачевой была создана музыкантом и его близким другом.Сейчас артист живет в Риге. Правда, спокойно ему таки не живется даже заграницей. Стоит отметить, что он такой не один. Полтора года он критикует родную страну в разных видео и интервью. Телеканал рассказал, что стало с популярным артистом в отрыве от России.По всей видимости, отъезд за границу сильно ударил по материальной составляющей музыканта. В этом он вновь винит страну, которая все это время кормила его. На днях заявил заявил, что Рига — прекрасный город, но со шрамами советской эстетики. Правда, то же самое он видел и в Вильнюсе, и в Таллине.Стоит отметить, что, по данным , в Российской Федерации в качестве иностранных агентов признано порядка 700 физлиц и юрлиц. Как сообщает , из реестра иноагентов на днях было исключено 64 человека.Ранее "Дни.ру" , что неизвестный обстрелял основателя рок-группы "Ногу свело!" в Москве.*Признан в России иноагентом